Reuters: Иран предложил «евротройке» провести переговоры по ядерной программе

Иран предложил провести встречу с участниками ядерного соглашения 2015 года — Францией, Великобританией и Германией («евротройка»). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По их словам, пока европейская сторона не отреагировала на эту идею.

Как сообщили неназванные дипломаты, Иран предлагает провести встречу 2 мая в Риме. В качестве альтернативы иранская сторона рассматривает переговоры в Тегеране. Европейские и западные источники сообщили, что страны «евротройки» оценивают, стоит ли встречаться с Ираном сейчас или оценить результаты последующих переговоров Исламской Республики с США. При этом встречу в иранской столице европейцы исключили.

«Важно оставаться в контакте со всеми сторонами соглашения 2015 года. Поэтому встреча со странами "евротройки" на этой неделе перед следующим раундом переговоров с американцами была бы полезной»,— сказал иранский чиновник. Следующие переговоры Ирана и США могут состояться 3 мая.

24 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что по итогам консультаций с коллегами из России и Китая, которые состоялись в марте и апреле, готов возобновить диалог с «евротройкой» по ядерной программе. Еще в феврале Франция, Великобритания и Германия пригрозили Ирану в случае отказа от ядерной сделки запустить snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Тегерана в ответ на его ядерные разработки.

Лусине Баласян