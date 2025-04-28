Патрушев: международная обстановка требует укрепления ВМФ России
Россия продолжит укреплять Военно-морской флот (ВМФ), заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, это необходимо в сложившейся военно-политической ситуации в мире.
Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Мировая история учит, что для безопасности морских судоходных путей, внешнеэкономических связей, грузовых перевозок нужно иметь сильный военно-морской флот, не допускающий враждебных посягательств»,— сказал господин Патрушев в интервью ТАСС.
Он отметил, что за последние месяцы в состав ВМФ вошла новая атомная подводная лодка «Архангельск». Также на воду была спущена атомная подводная лодка «Пермь» — первый носитель гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам Николая Патрушева, строительство современных кораблей является одним из приоритетов отрасли.
11 апреля на совещании по вопросам стратегии развития ВМФ президент Владимир Путин заявил о необходимости ускорения разработки отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования, морских робототехнических комплексов, а также безэкипажных подводных и надводных катеров. В ближайшие десять лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ выделят 8,4 трлн руб.
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