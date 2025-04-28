Алаудинов: Демидовка и Поповка в Белгородской области полностью зачищены от ВСУ

Населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее он сообщал, что деревни освобождены, но в Поповке ведется поиск укрывающихся военных ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Подразделения спецназа "Ахмат" были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе»,— сказал господин Алаудинов «РИА Новости».

Он добавил, что теперь вся территория Курской и Белгородской областей находится под контролем российских военных. Об освобождении Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину 26 апреля. По его словам, завершение операции в регионе способствует продвижению российской армии по другим направлениям.

Екатерина Отрашкевич