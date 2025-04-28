Песков назвал перемирие в юбилей Победы проявлением доброй воли Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемирие в честь 80-летия Победы — добрый жест со стороны Владимира Путина. Объявленное прекращение огня будет действовать с 8 по 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Президент руководствуется соображением гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которое подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что вопросы, связанные с объявленным перемирием, Россия обсуждала с США. Диалог, по его словам, ведется по защищенным каналам связи.

Перемирие в дни годовщины Победы господин Путин объявил сегодня, 28 апреля. Также он напомнил о готовности России к мирным переговорам без предварительных условий. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что власти ждут от Украины сигнала о готовности к возобновлению переговоров.

Подробнее о попытках урегулирования российско-украинского конфликта — в материале «Крым — ваш».

Екатерина Отрашкевич