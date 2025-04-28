Загрузка отелей Анапы достигла 50% после крушения танкеров в Черном море

Загрузка отелей Анапы составляет 50% на фоне экологического происшествия в Керченском проливе. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В новогодние праздники в городе отдохнули порядка 50 тыс. туристов. За первые три месяца Анапу посетили примерно 100 тыс. человек. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток снизился на 4%, а уровень бронирования сократился приблизительно на 40%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района не отвечают санитарным требованиям. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, туристический сезон в других районах Краснодарского края состоится в обычном режиме.

Из-за экологической ЧС Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращение губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с предложением временно отменить туристический налог в Анапе и Темрюкском районе. Власти региона рассмотрят инициативу в мае текущего года.

Причиной загрязнения побережья стало крушение двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута фиксировали на протяжении 54 км прибрежной полосы Анапы и Темрюкского района.

Анна Гречко