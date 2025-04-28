В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла женщина

32-летняя женщина погибла в результате столкновения прогулочного катера со скалой в районе Чиркейской ГЭС в Сулакском каньоне, сообщило Главное управление МЧС России по Дагестану. Еще четыре человека были травмированы.

По данным прокуратуры, около 15:00 во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил ее столкновение со скалой. На борту, уточнили в МЧС, находилось восемь человек.

На место происшествия выехали сотрудники спасательного ведомства и госинспекции по маломерным судам, а также начальник пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в МЧС.

Как сообщал «Ъ», в июле 2022 года в Хунзахском районе Дагестана погибли четверо туристов из Оренбургской области. 35-летний мужчина, управляя автомобилем Datsun, в котором находились его супруга и двое малолетних детей, съехал с дороги общего пользования по направлению к смотровой площадке у водопада Тобот на окраине села Хунзах и допустил опрокидывание автомобиля с высоты более 90 метров в каньон водопада.

В сентябре 2023 года в результате обрушения бетонной стены на припаркованную машину на базе отдыха «Сулак-хаус» в районе водохранилища Чиркейской ГЭС погибла 23-летняя жительница Новосибирска. Пострадал также 26-летний житель города Великие Луки. Погибшая и пострадавший были фотографами, приехавшими в Дагестан с группой коллег за несколько месяцев до ЧП.

Юлия Рыбина, Махачкала