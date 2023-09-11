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Коммерсантъ FM
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На базе отдыха в Дагестане бетонная стена рухнула на машину с туристами

Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения бетонной стены на базе отдыха «Сулак-хаус» в районе водохранилища Чиркейской ГЭС в Дагестане. По данным республиканского МВД и управления СКР, ЧП произошло около 12:15. На припаркованный автомобиль рухнула подпорная стена высотой 5,5 метра, возведенная для удержания грунта.

«Погибла 23-летняя жительница Новосибирска. 26-летний житель города Великие Луки с ушибами госпитализирован в больницу Буйнакска. Известно, что погибшая и пострадавший — фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад»,— сообщили в МВД. По данным местного минздрава, состояние пострадавшего, который получил черепно-мозговую травму, оценивается как средней степени тяжести.

Управление СКР проводит процессуальную проверку по факту происшествия.

Юлия Рыбина, Махачкала

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