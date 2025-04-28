Вступил в силу приговор нижегородским экстремистам из запрещенных «Граждан СССР»

Два нижегородца проведут два года в колонии строго режима за организацию ячейки запрещенного в России экстремистского сообщества «Граждане СССР». По данным регионального управления ФСБ, после осовбождения их ждет еще по полгода ограничения свободы.

С марта 2021 года по май 2023 года осужденные проводили собрания для членов ячейки, вовлекали в нее новых адептов, готовили и распространяли агитационные материалы. При этом в 2022 году Минюст РФ признал «Граждан СССР» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

Осудили нижегородцев по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Андрей Репин