Главные новости 28 апреля. Кавказ

Службы электросетевого хозяйства и газотранспортной сети Ставропольского края приведены в режим повышенной готовности. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий и приближающимися праздниками.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о травмировании ребенка в Ставрополе, после обращения отца пострадавшего мальчика.

Четыре республики Северного Кавказа вошли в пятерку регионов России с наихудшей кредитной дисциплиной юридических лиц, составляя при этом лишь 0,2% от общероссийского корпоративного кредитного портфеля.

Археологи обнаружили жилище и хозяйственную постройку эпохи раннего железного века на территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Железноводское-4».

Предприятия Ставропольского края увеличили объемы производства беспилотных летательных аппаратов до 5 тыс. единиц в месяц. В ассортимент входят устройства различного назначения: для аграрного сектора, мониторинга дорожной обстановки и поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Грачевский районный суд Ставропольского края приговорил восемь жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 8 до 10 лет за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года.

Ставропольский край признан лучшим в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма» на IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».