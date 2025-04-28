Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка на Ставрополье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о травмировании ребенка в Ставрополе, после обращения отца пострадавшего мальчика. С ходом расследования семья пострадавшего не согласна, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в июне 2023 года на спортивной площадке, где на 10-летнего ребенка упало ранее демонтированное и незакрепленное металлическое ограждение. Несмотря на то, что с момента происшествия прошло около двух лет, уголовное дело до сих пор находится в производстве.

Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления Владимиру Хорольскому доложить о причинах затягивания расследования и принять меры для завершения дела в кратчайшие сроки. Кроме того, управление кадров СКР проведет служебную проверку по факту длительного расследования.

Исполнение поручений находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Николай Аксенов