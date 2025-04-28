Коммунальные службы Ставрополья перешли в режим повышенной готовности

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Службы электросетевого хозяйства и газотранспортной сети Ставропольского края приведены в режим повышенной готовности. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий и приближающимися праздниками, сообщила пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

«Работа объектов энергетической инфраструктуры находится под особым контролем»,— добавил министр энергетики региона Иван Ковалев.

По данным Ставропольгидромета, 28–30 апреля 2025 года в регионе ожидаются дожди, грозы и град. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 14-15 м/с. В ночное время возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов.

Николай Аксенов