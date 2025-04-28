«Норникель» не обсуждал с «Русалом» строительство медного завода в Китае

«Русал» (MOEX: RUAL) назвал спорной инициативу «Норникеля» (MOEX: GMKN) о переносе части мощностей Норильского медного завода в Китай. Этот вопрос пока содержательно не обсуждался, сообщила вице-президент «Русала» Елена Безденежных. О планах «Норникеля» перенести часть устаревших производственных цепочек в КНР президент компании Владимир Потанин сообщил в апреле 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Обоснование этого предложения выглядит по меньшей мере спорно. Слышу аргумент: производство не соответствует современным экологическим нормативам. Все верно, ну и что дальше? Следуя такой логике, нужно все устаревшие мощности вывести за пределы России»,— прокомментировала госпожа Безденежных в интервью «Ведомостям». Она считает, что подобные активы лучше модернизировать.

По ее словам, инициатива «Норникеля» также сомнительна с точки зрения экономической эффективности, потому что в Китае сложился избыток меди. Вице-президент «Русала» убеждена, что строительство в КНР еще одного медного завода «вызывает недоумение», а транспортировка сырья с Крайнего Севера потребует решения логистических проблем, в том числе дополнительной закупки флота.

Господин Потанин говорил, что построить завод в КНР планируют до середины 2027 года. Взамен «Норникель» рассчитывал получить доступ к аккумуляторным технологиям. В июле 2024-го Reuters сообщал, что «Норникель» обсуждает с China Copper создание СП, что позволило бы российской компании перенести свои медеплавильные мощности в Китай.

Подробности — в материале «Ъ» «Медный завод закрывается на Восток».