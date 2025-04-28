Алаудинов рассказал о состоянии участников операции «Поток» в Судже

Большая часть военнослужащих спецназа «Ахмат», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находится на лечении. Они столкнулись в последствиями длительного нахождения в газовой трубе, рассказал командир спецназа генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К операции «Поток» привлекли военнослужащих группы «Аида». Сколько человек проходят лечение, господин Алаудинов не уточнил. «Большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены»,— сообщил он ТАСС.

Апты Алаудинов добавил, что «возможность дать им полноценно вылечиться есть». По его словам, некоторые из бойцов вернулись в строй.

В ночь на 9 марта российские военные использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи, чтобы атаковать тылы вооруженных сил Украины (ВСУ). Около 600 штурмовиков преодолели внутри магистрали почти 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с ВСУ. Суджа была освобождена 13 марта.

26 апреля Генштаб сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ. По данным Минобороны РФ, ВСУ вытеснили за пределы границы. Спецназ «Ахмат» пока остается на границе в Белгородской и Курской областях.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».