Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл «Рубину» на выезде

27 апреля воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл на выезде «Рубину» в рамках 26-го тура РПЛ со счетом 1:2. Игра прошла в Казани на «Ак Барс Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На 23-й минуте счет открыл полузащитник «Факела» Андрей Ивлев. Затем игрок «Рубина» на 56-й минуте забил встречный гол, а на 89-й оформил дубль.

В «Факеле» рассказали, что центральный защитник Макс Дзиов получил травму в ходе матча — у футболиста диагностирован перелом левой голени со смещением отломков.

По итогам встречи воронежский клуб с 15 баллами по-прежнему занимает последнее 16 место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» вышел на седьмое место с 39 очками.

В предыдущем матче «Факел» проиграл «Ростову» со счетом 0:2.

В конце марта с поста главного тренера футбольного клуба «Факел» ушел в отставку Дмитрий Пятибратов. На этом посту его сменил Игорь Шалимов.

Егор Якимов