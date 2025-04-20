Воронежский «Факел» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Матч между «Факелом» и «Ростовом» закончился со счетом 0:2 в пользу гостей. Он прошел в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на домашнем стадионе. Игру посмотрели 7 622 зрителя.

На 29-й минуте счет открыла ростовская команда: это сделал бомбардир противника Егор Голенков после розышрыга углового удара. На 77-й минуте Кириллом Шетининым был забит следующий гол .

Воронежский «Факел» с 15 баллами занимает последнее 16 место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 36 очками располагается на седьмой позиции.

В прошлой игре 13 апреля воронежская команда проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:0. В конце марта с поста главного тренера футбольного клуба «Факел» ушел в отставку Дмитрий Пятибратов. На этом посту его сменил Игорь Шалимов.

Анна Швечикова