Трамп назвал нелепой идею вернуть Украине утраченные территории

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о том, что Украина должна получить обратно потерянные территории. Глава государства назвал это заявление нелепым, а автора публикации — бездарным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Какую бы сделку я ни заключил с Россией и Украиной, какой бы хорошей она ни была, даже если это будет самая лучшая сделка, которую когда-либо заключали, неудачная The New York Times будет отзываться о ней плохо»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп утверждает, что конфликт на Украине не начался бы, если бы в то время он был президентом США. «Я просто пытаюсь навести порядок в том беспорядке, который оставили мне (44-й президент США Барак.— “Ъ”) Обама и (46-й президент США Джо.— “Ъ”) Байден»,— добавил глава государства.

Ранее сегодня, 26 апреля, Дональд Трамп заявил, что большинство ключевых пунктов в сделке России и Украины уже согласовано. Опубликованный Reuters план США по урегулированию предполагает, в частности, признание Крыма, Луганска, а также контролируемых РФ частей Запорожья, Донецка и Херсона территорией России. Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

О позиции США — в материале «Ъ» «Крым — ваш».

Елизавета Шмакова