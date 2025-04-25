Reuters: мирный план США предполагает признание Крыма и четырех территорий за РФ
План президента США Дональда Трампа предполагает де-юре признание Крыма. Луганск, а также контролируемые РФ части Запорожья, Донецка и Херсона также предлагается оставить за Москвой. Пункты содержатся в финальном списке предложений США по украинскому урегулированию, который, по данным Reuters, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Согласно тексту документа, который перепечатало агентство, план предполагает, что Украина вернет под свой контроль территорию в Харьковской области.
План среди прочего предполагает снятие с России санкций и невступление Украины в НАТО. Предлагается предоставить Украине надежные гарантии безопасности, вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также дать стране возможность вступить в ЕС.
Полный список предложений США — в материале «Ъ».