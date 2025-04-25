Reuters: мирный план США предполагает признание Крыма и четырех территорий за РФ

План президента США Дональда Трампа предполагает де-юре признание Крыма. Луганск, а также контролируемые РФ части Запорожья, Донецка и Херсона также предлагается оставить за Москвой. Пункты содержатся в финальном списке предложений США по украинскому урегулированию, который, по данным Reuters, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно тексту документа, который перепечатало агентство, план предполагает, что Украина вернет под свой контроль территорию в Харьковской области.

План среди прочего предполагает снятие с России санкций и невступление Украины в НАТО. Предлагается предоставить Украине надежные гарантии безопасности, вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также дать стране возможность вступить в ЕС.

Полный список предложений США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая