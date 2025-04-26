Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с его освобождением от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). О полном разгроме ВСУ в Курской области сегодня, 26 апреля, доложил президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Хинштейн уточнил, что предстоит огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона. «То, чего так ждали и в чем ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области!... Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!» — написал врио губернатора в Telegram.

Бои с ВСУ в Курской области длились более восьми месяцев, с 6 августа 2024 года. Владимир Путин считает, что разгром украинской армии в регионе «отразится на всей линии боевого соприкосновения». Российская армия также контролирует более 90 кв. км в соседней Сумской области Украины.

О жизни курского приграничья в оккупации читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».