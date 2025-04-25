Биткойн впервые с февраля превысил $95 тысяч

Стоимость биткойна по состоянию на 17:17 мск достигла $95,191 тыс. (+2,46%), следует из данных Investing.com. Это максимальный показатель с 24 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По состоянию на 17:34 мск стоимость криптовалюты составила $94,863 тыс. (+1,92%). Криптовалюта начала расти в начале апреля. Перед этим ее стоимость снижалась на протяжении нескольких месяцев. 7 апреля биткойн впервые с ноября 2024 года опустился ниже $75 тыс.

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