Вадим Пильников признался в откатах

Бывший глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, обвиняемый в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290), признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания на других фигурантов. По версии следствия, экс-мэр получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина и руководителя строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. В посредничестве обвиняют экс-вице-мэра Дегтярска Виктора Солдатова и бывшего заместителя министра по социальной политике Свердловской области Сергея Гайду.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О задержании главы Дегтярска Вадима Пильникова стало известно 5 декабря 2024 года, по данным «Ъ-Урал» у него в кабинете прошли обыски и изъяли документы.

Сначала Вадима Пильникова отправили в СИЗО, но в начале февраля его поместили под домашний арест. По данным источника «Ъ-Урал», это связано с тем, что обвиняемый дал показания на бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого суд арестовал по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

По версии гособвинения, Вадим Пильников получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина и учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, они были задержаны.

Андрей Ильин, как утверждает обвинитель, совмещал работу в администрации с руководством коммерческими компаниями «Проектстрой» и «Русэнергогарант» через посредника Алексея Безусова, что запрещено федеральным законодательством. Андрей Ильин с 2022 года передал Вадиму Пильникову «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. Деньги он переводил на счет ИП Охотниковой — жены Пильникова. Бывший глава города имел свободный доступ к счетам ИП и средствами распорядился по своему усмотрению.

По данным источника «Ъ-Урал», Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске, работы проводились под контролем министра Николая Смирнова, позже арестованного по обвинению в коррупции.

Вадим Пильников, по утверждению источника, подписал акты о приеме работ, хотя до конца они выполнены не были.

Помимо этого Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Средств для единовременной покупки у Ильина не было, и, чтобы скрыть передачу взятки, он предложил оформить машину в лизинг на стороннюю фирму — промышленное общество «Минерал», которым руководила его знакомая Виктория Оберюхтина. Платежи по лизингу вносило ООО «Проект строй сити», которой Андрей Ильин управлял через доверенных лиц (по данным системы СПАРК, общество учреждено ООО «Русэнергогарант»). При этом на Вадима Пильникова и Алексея Безусова была оформлена доверенность на управление автомобилем, машину ему передали в апреле 2024 года.

Сторона защиты утверждает, что Ильин предложил Пильникову временно пользоваться автомобилем, но не планировал передавать в собственность. По утверждению свидетелей, автомобиль был передан в распоряжение Алексею Безусову.

По версии следствия, Вадим Пильников получал взятки от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, с компанией которого с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.

Следствие считает, что мэр Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ, давал приоритет организации при заключении контрактов, предоставлял необходимую информацию. За это он якобы получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб.

Посредником в передаче взяток, по версии следствия, выступал Сергей Гайда — бывший заместитель министра по социальной политике Свердловской области, сын советника губернатора Анатолия Гайды. За посредничество он якобы получил более 1,5 млн руб. Дело в отношении него выделено в самостоятельное производство.

По версии следствия, Вадим Пильников предложил своему на тот момент заместителю Виктору Солдатову найти фирму, которая сможет заключить фиктивный договор подряда с компанией «Жилые кварталы», а средства обналичить и передать мэру. С помощью знакомых была найдена организация ООО «Малахит», которую возглавляет Матвей Дружинин. С ней фирма заключила в 2023 году фиктивный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ на общую сумму более 3,5 млн руб. Обналиченные средства были переданы четырьмя платежами Пильникову через Виктора Солдатова. За посредничество во взяточничестве он получил более 500 тыс. руб.

Судебное разбирательство по делу должно было начаться 17 апреля, но было отложено из-за неявки прокурора. Тогда Пильников заявил, что подал заявление об увольнении из администрации Дегтярска.

На судебное заседание 25 апреля Вадим Пильников пришел с вещами.

Как позже пояснил его адвокат, экс-мэр заключил соглашение со следствием и его дело должно быть рассмотрено в особом, сокращенном режиме, поэтому подсудимый рассчитывал на возможное вынесение приговора.

Прокурор, зачитав обвинительное заключение, заявила ходатайство о рассмотрении дела в общем режиме, поскольку сторона защиты была согласна не со всеми пунктами обвинения. Суд требования гособвинителя удовлетворил. Заседание отложено на 5 мая, чтобы стороны могли подготовиться к участию в процессе.

Анна Капустина