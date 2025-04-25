Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за стремления Киева вступить в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он (конфликт.— “Ъ”) вообще не начался бы»,— сказал господин Трамп в интервью Time. По его мнению, Украина никогда не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Глава государства отметил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, и стороны приближаются к заключению соглашения.

США в рамках мирного урегулирования предлагают снять с России санкции, введенные против нее с 2014 года. План также предполагает признание Крыма российским и невступление Украины в НАТО. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил список предложений европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля.

Полный список предложений США — в материале «Ъ».

Елизавета Шмакова