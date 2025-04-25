Минобороны: за ночь над регионами Черноземья сбито шесть беспилотников

За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Согласно сводке ведомства, это произошло в период с 20:10 24 апреля по 06:00 25 апреля. Из 79 лронов шесть были ликвидированы над регионами Черноземья: четыре над Белгородской областью и два — над Курской.

О последствиях на земле не сообщалось. В Курской области режим опасности атаки БПЛА действовал всю ночь.

Еще 59 дронов сбили над территорией Крыма, 11 — над акваторией Черного моря, два — над Нижегородской областью и один — над Ивановской.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова