Ветеран боевых действий сложил депутатские полномочия в горсовете Белгорода

Депутаты горсовета Белгорода на 19-й сессии одобрили досрочное сложение полномочий депутата Вадима Тарасенко. За день до этого он подал соответствующее заявление. Об этом сообщили в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Тарасенко

Фото: с сайта партии «Единая Россия» Вадим Тарасенко

Фото: с сайта партии «Единая Россия»

Господин Тарасенко был избран депутатом Белгородского городского совета в сентябре 2023 года. Входил в состав постоянной комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления. Член партии «Единая Россия».

Вадиму Тарасенко 49 лет. Он родился в Харькове. В 1996 году окончил Белгородский государственный педагогический университет имени М. С. Ольминского (ныне — НИУ БелГУ) по специальности «Преподаватель физической культуры и спорта». В 2016 году получил уже в БелГУ диплом магистра по направлению «Юриспруденция». В 1996 году начал преподавать в детской юношеской спортшколе белгородского поселка Борисовка. Затем был призван на срочную службу в ряды ВДВ. В 1998–2019 годах служил в ОМОНе и СОБРе управления Росгвардии по Белгородской области. Был в горячих точках на Северном Кавказе. Сейчас работает советником главы Белгорода Валентина Демидова, выступает командиром батальона Белгородской региональной общественной организации сводного оперативного отряда содействия правопорядка. Женат, воспитывает двоих детей.

Алина Морозова