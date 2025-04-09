Бывшего депутата горсовета Белгорода заподозрили в мошенничестве

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали экс-депутата горсовета Белгорода Вадима Тарасенко. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Тарасенко

Фото: с сайта партии «Единая Россия» Вадим Тарасенко

Фото: с сайта партии «Единая Россия»

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, господина Тарасенко задержали в Белгороде 8 апреля.

Уголовное дело в отношении бывшего депутата расследует региональный СКР. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в ведомстве, в его основу легла работа фигуранта командиром «общественного объединения правоохранительной направленности», члены которого участвуют в охране общественного порядка и объектов гражданской инфраструктуры. Для них предусмотрены денежные выплаты за фактическое время дежурства.

По версии следствия, с ноября 2023 года по февраль 2025-го подозреваемый изготовил документы с информацией о фиктивных выходах на дежурства ряда граждан. На их основании на банковские счета людей были перечислены средства в сумме на 1 млн руб. Деньги впоследствии передали экс-депутату, он распорядился ими по своему усмотрению. Бюджету Белгорода причинен ущерб на указанную сумму.

В ближайшее время фигуранту планируется предъявить обвинение. По данным УФСБ по региону, господин Тарасенко командовал объединением «Ополчение 31». Сейчас он не занимает эту должность.

Горсовет Белгорода одобрил досрочное сложение полномочий Вадима Тарасенко в конце марта. Он сам обратился с соответствующим заявлением. Был избран депутатом горсовета в сентябре 2023 года, являлся членом комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления.

В 1998–2019 годах господин Тарасенко служил в ОМОНе и СОБРе управления Росгвардии по Белгородской области. Был в горячих точках на Северном Кавказе. По данным на конец марта, работал советником мэра Белгорода Валентина Демидова, выступал командиром батальона Белгородской региональной общественной организации сводного оперативного отряда содействия правопорядка.

Алина Морозова