«Я оказываю большое давление на Россию». Главное из заявлений Трампа в Белом доме
На фоне провала переговоров в Лондоне на высоком уровне и угроз США выйти из переговорного процесса по Украине Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме о перспективах урегулирования украинского конфликта, давлении на Россию и территориальных вопросах. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».
Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters
- Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию.
- Думаю, что Россия и Украина хотят заключить сделку.
- Прекращение войны, прекращение захвата всей страны — довольно большая уступка со стороны России.
- Украина потеряла много территорий, в том числе Крым. Я думаю, что будет очень трудно его вернуть.
- У меня есть собственный крайний срок завершения конфликта на Украине.
- Если мы заключим сделку, можно будет не волноваться о выходе США из переговорного процесса. Вы можете задать этот вопрос через две недели.
- Я бы ответил на вопрос об ужесточении санкций против РФ через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка.