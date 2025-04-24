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«Я оказываю большое давление на Россию». Главное из заявлений Трампа в Белом доме

На фоне провала переговоров в Лондоне на высоком уровне и угроз США выйти из переговорного процесса по Украине Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме о перспективах урегулирования украинского конфликта, давлении на Россию и территориальных вопросах. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

  • Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию.
  • Думаю, что Россия и Украина хотят заключить сделку.
  • Прекращение войны, прекращение захвата всей страны — довольно большая уступка со стороны России.
  • Украина потеряла много территорий, в том числе Крым. Я думаю, что будет очень трудно его вернуть.
  • У меня есть собственный крайний срок завершения конфликта на Украине.
  • Если мы заключим сделку, можно будет не волноваться о выходе США из переговорного процесса. Вы можете задать этот вопрос через две недели.
  • Я бы ответил на вопрос об ужесточении санкций против РФ через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка.

Лусине Баласян

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