«Я оказываю большое давление на Россию». Главное из заявлений Трампа в Белом доме

На фоне провала переговоров в Лондоне на высоком уровне и угроз США выйти из переговорного процесса по Украине Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме о перспективах урегулирования украинского конфликта, давлении на Россию и территориальных вопросах. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию.

Думаю, что Россия и Украина хотят заключить сделку.

Прекращение войны, прекращение захвата всей страны — довольно большая уступка со стороны России.

Украина потеряла много территорий, в том числе Крым. Я думаю, что будет очень трудно его вернуть.

У меня есть собственный крайний срок завершения конфликта на Украине.

Если мы заключим сделку, можно будет не волноваться о выходе США из переговорного процесса. Вы можете задать этот вопрос через две недели.

Я бы ответил на вопрос об ужесточении санкций против РФ через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка.

Лусине Баласян