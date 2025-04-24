Трамп: я оказываю большое давление на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию для урегулирования российско-украинского конфликта. Так он ответил на вопрос, почему Вашингтон не оказывает больше давления на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию»,— сказал Дональд Трамп журналистам на встрече с премьером Норвегии.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Соединенные Штаты потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. По данным агентства, разговор на эту тему планируется во время встречи спецпосланника американского президетна Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Лусине Баласян