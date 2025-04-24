Трамп о возможном выходе из переговоров по Украине: спросите через две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в возможности заключить соглашение о мире между Россией и Украиной. Так он ответил на вопрос о вероятности выхода США из переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Он считает, что Россия, Украина и Европа в итоге примут предложение США по мирному плану.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Дональд Трамп сегодня, 24 апреля, сказал, что установил дедлайн для завершения конфликта на Украине. Сроки он не назвал. Кремль называл неуместным попытку уложить урегулирование в короткий временной промежуток.

Лусине Баласян