Главные новости 24 апреля. Кавказ

Депутаты Карачаево-Черкесии утвердили стопроцентную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей и тружеников тыла.

Краевая Дума утвердила инициативу о присвоении Железноводску статуса города военно-исторического наследия, отметив его значительный вклад в Победу в качестве города-госпиталя.

В горнолыжном комплексе «Лунная Поляна» в селе Архыз, начнется реконструкция здания многофункционального центра. Стоимость контракта составляет 199,3 млн руб.

В Северной Осетии 95-летний водитель внедорожника сбил четверых человек на парковке, перепутав педали. В результате ДТП 57-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Гостиницы и отели Северной Осетии в период с мая по сентябрь 2025 года будут заполнены до 90%.

Сельхозорганизации Кабардино-Балкарии в I квартале увеличили производство мяса скота и птицы на убой в живом весе на 7,3%.

В этом году на территории Ставропольского профессионального многопрофильного колледжа появится мемориал, посвященный выпускникам, погибшим в зоне специальной военной операции.