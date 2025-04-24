Животноводы Кабардино-Балкарии нарастили объемы производства с начала года

Сельхозорганизации Кабардино-Балкарии в I квартале увеличили производство мяса скота и птицы на убой в живом весе на 7,3%. Об этом сообщает администрация главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В натуральном выражении этот показатель достиг 10,8 тыс. т.

Больше всего получено мяса птицы – 8,7 тыс. т (80,5% от всего произведенного объема). Мяса крупного рогатого скота на убой получено 1,6 тыс. т, овец и коз – 0,5 тыс. т.

Республиканские власти считают, что эти результаты свидетельствуют об успешном развитии отрасли.

Михаил Волкодав