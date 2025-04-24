Северная Осетия ожидает летом 90% загрузки отелей и гостиниц

Гостиницы и отели Северной Осетии в период с мая по сентябрь 2025 года будут заполнены до 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Фонда развития туризма республики Александра Габараева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Как и другие регионы Северного Кавказа, мы рассчитываем на рост турпотока в летний сезон, но не связываем его с ситуацией в Краснодарском крае. Мы можем только предположить, что часть турпотока может выбрать наше направление»,— отметил Александр Габараев.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в последние годы регион демонстрирует стабильный рост туристической привлекательности благодаря уникальной природе, историческим памятникам и культурному наследию.

По данным Фонда развития туризма республики, летом прошлого года заполняемость мест размещения достигла почти 80%.

Николай Аксенов