На Ставрополье появятся два новых мемориала погибшим в ходе СВО

В этом году на территории Ставропольского профессионального многопрофильного колледжа появится мемориал, посвященный выпускникам, погибшим в зоне специальной военной операции. Монумент изготовят из железобетона с облицовкой красным гранитом, сообщили на расширенном заседании министерства ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Композиционным центром станет звезда, а по краям разместят гранитные плиты с именами погибших.

В Туркменском округе память земляков, отдавших жизни при исполнении воинского долга в зоне СВО, будет увековечена на табличках, которые установят на фасадах школ, где учились бойцы.

Кроме того, комиссия одобрила создание комплексного мемориала участникам СВО в Минераловодском округе.

В городе Лермонтове решено установить мемориальные доски подполковнику юстиции, погибшему в 2001 году во время контртеррористической операции в Чечне, и старшему прапорщику Пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике, отдавшему жизнь в августе 2023 года в сражении с диверсионно-разведывательной группой.

Николай Аксенов