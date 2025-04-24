В Волгограде впервые полностью задействуют Мамаев курган в акции к 9 Мая

Для акции «Свет Великой Победы» в Волгограде впервые задействуют всю территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане — от ступеней у его подножия до монумента «Родина-мать зовет!». Акция пройдет 7, 8 и 9 мая, сообщила администрация Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Уточняется, что в нескольких локациях Мамаева кургана также установят большие экраны, на которых покажут различные видеосюжеты. На здании музея впервые покажут полные изображения четырех крупнейших панорам РФ: «Бородинская битва» (Москва), «Сталинградская битва» (Волгоград), «Оборона Севастополя (1854–1855)» (Севастополь), «Волочаевская битва» (Хабаровск).

Власти добавили, что уже стартовал монтаж конструкций. На место проведения акций на 14 фурах доставили более 200 тонн оборудования.

Мамаев курган — памятник-ансамбль, посвященный Победе в Сталинградской битве. Акция «Свет Великой Победы» в Волгограде впервые была организована 9 мая 2016 года. В рамках акции с помощью проекторов на монумент на Мамаевом кургане передают изображения.