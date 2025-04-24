FT: в ЕС опасаются срыва саммита НАТО из-за мирного плана Трампа по Украине

Инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине могут подорвать единство Евросоюза и сорвать саммит НАТО в конце июня. Речь идет о признании Украиной Крыма частью РФ и требовании США к ЕС ослабить санкции в отношении Москвы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, ЕС уже донес до американской администрации, что не станет признавать Крым территорией России. Как утверждают собеседники газеты, ЕС также не намерен оказывать давление на Украину с целью отказа от претензий на полуостров.

Разногласия по этому вопросу могут подорвать отношения США с Евросоюзом и поставить под угрозу трансатлантическую безопасность, пишет издание. ЕС придется выбирать между Киевом и Вашингтоном, если США не смогут способствовать урегулированию конфликта. Согласно источникам FT, позиция Евросоюза по Украине должна стать главной темой обсуждения на предстоящем саммите НАТО.

План США о мирном разрешении конфликта помимо признания принадлежности Крыма РФ также включает требование России об отказе Украины от членства в НАТО. Ранее предполагалось, что делегации Украины, США и Европы обсудят инициативу на встрече в Лондоне 23 апреля. Из-за отказа нескольких участников встреча состоялась на уровне экспертов. Сам президент Дональд Трамп заявил, что встреча прошла хорошо.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Елизавета Шмакова