Трамп заявил, что переговоры в Лондоне прошли «хорошо»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине в Лондоне прошли «хорошо». Изначально встречу планировалось провести на уровне министров, но из-за отказа нескольких участников она состоялась на уровне экспертов.

Предполагалось, что на встрече обсудят предложенный США план о мирном урегулировании. Он включает два важных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства в НАТО. Власти Украины публично отвергли возможность отказа от Крыма. При этом, по данным The Wall Street Journal, Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери части территорий.

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