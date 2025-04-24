В аэропорту Казань сняты ограничения
Аэропорт Казани в 7:00 снял ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
За время действия ограничений на запасной аэродром в Казани «ушли» два самолета.
23 апреля в аэропортах Казани и Нижнекамска дважды за день вводились ограничения. Из-за этого был отменен визит премьер-министра Беларуси в столицу Татарстана. В этот же день над Елабужским районом был сбит беспилотник.