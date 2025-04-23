Белорусская делегация не смогла вылететь в Казань из-за ограничений в аэропорту

Из-за ограничений, введенных в аэропорту Казани, правительственная делегация во главе с премьер-министром республики Алексеем Турчиным не смогла вылететь в Татарстан. Они должны были встретиться с главой Татарстана для подписания двусторонних документов и посещения «ТПК МТЗ-Татарстан», «КАМАЗ» и «ТАНЕКО».

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«Аэропорт назначения временно не принимает и не отправляет рейсы: в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены ограничения на полеты»,— сказано в сообщении пресс-службы Совмина Белоруссии.

Накануне господин Турчин провел совещание, на котором отметил важность Татарстана как экономического партнера Белоруссии среди российских регионов. Он занимает девятое место по товарообороту и восьмое — по объемам экспорта.

Аэропорт в Казани приостановил работу сегодня в 7:30 мск. Прием и отправка рейсов возобновились с 10:00. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Екатерина Отрашкевич