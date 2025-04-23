В Казани и Нижнекамске открыли аэропорты после ограничений

Временные ограничения сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщает представитель Росавиации.

Ранее аэропорты были дважды за день закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Из-за ограничений в казанском аэропорту в Татарстан не смог вылететь премьер-министр Беларуси.

В 12:20 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. Последний раз угрозу атаки БПЛА в Татарстане объявляли 13 марта.

Дарья Сайфиева