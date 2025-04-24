Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с «Северного потока-2» в Белом доме

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х опроверг информацию Politico об обсуждении в Белом доме снятия санкций с российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, ни он, ни спецпосланник президента США Стив Уиткофф не вели разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

«Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки»,— заявил господин Рубио.

Ранее Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, сообщило о том, что Стив Уиткофф предложил снять санкции с «Северного потока-2», а Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергум высказались против этой идеи.

По словам одного из собеседников издания, возможное восстановление Россией статуса ведущего поставщика энергии в Европу могло стать «кровавой баней» для американских нефте- и газодобытчиков.