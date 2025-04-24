Politico: Белый дом обсуждает снятие санкций с «Северного потока-2»

Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода «Северный поток-2» и с других российских активов в Европе в рамках обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом изданию Politico сообщили пять человек, знакомых с ходом дискуссий.

Как отмечает Politico, спецпредставитель Стив Уиткофф был главным сторонником отмены санкций. По словам собеседников издания, идея пока не нашла большой поддержки в Белом доме. Уточняется, что против выступает госсекретарь США Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергум, который также является главой Совета по энергетическому доминированию Белого дома.

«В Белом доме идут дебаты между людьми, занимающимися энергетическим доминированием — Бургумом, который хочет рынков для американского СПГ, — и Виткоффом, который хочет быть ближе к России»,— сказал один из источников Politico. — Восстановление Россией статуса ведущего поставщика энергии в Европу станет «кровавой баней для американских (нефте- и газодобытчиков — «Ъ»)»,— добавил собеседник издания.

Один из двух трубопроводов «Северный поток-2», построенных для доставки газа через Балтийское море в Германию, все еще функционирует, несмотря на взрыв в 2022 году, который уничтожил одну линию и два трубопровода, входивших в состав его «Северного потока-1».