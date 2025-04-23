Белый дом счел неприемлемыми попытки Зеленского вести «мегафонную дипломатию»

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вести переговоры по мирному урегулированию, используя методы «мегафонной дипломатии». Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала несогласие господина Зеленского признать Республику Крым российской территорией. Для американского лидера подобное поведение недопустимо, подчеркнула она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации, и это неприемлемо для президента. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями»,— отметила Кэролайн Левитт на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале LiveNOW from FOX.

По словам пресс-секретаря, США никогда не требовали от Украины признать Крым российским. «Он (Трамп.— “Ъ”) лишь просит людей сесть за стол переговоров, осознав, что эта жестокая война длится слишком долго. И чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными»,— заключила госпожа Левитт.

Дональд Трамп сказал, что «подстрекательские заявления» Владимира Зеленского мешают переговорному процессу с Россией. «Если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — поинтересовался господин Трамп в социальной сети Truth Social.

На сегодня, 23 апреля, были запланированы переговоры делегации США с европейскими и украинскими партнерами, но встреча в Лондоне сорвалась. Предполагаемой причиной стали слова Владимира Зеленского о Крыме.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».