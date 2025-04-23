Белый дом счел неприемлемыми попытки Зеленского вести «мегафонную дипломатию»
Президент Украины Владимир Зеленский пытается вести переговоры по мирному урегулированию, используя методы «мегафонной дипломатии». Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала несогласие господина Зеленского признать Республику Крым российской территорией. Для американского лидера подобное поведение недопустимо, подчеркнула она.
Кэролайн Левитт
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации, и это неприемлемо для президента. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями»,— отметила Кэролайн Левитт на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале LiveNOW from FOX.
По словам пресс-секретаря, США никогда не требовали от Украины признать Крым российским. «Он (Трамп.— “Ъ”) лишь просит людей сесть за стол переговоров, осознав, что эта жестокая война длится слишком долго. И чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными»,— заключила госпожа Левитт.
Дональд Трамп сказал, что «подстрекательские заявления» Владимира Зеленского мешают переговорному процессу с Россией. «Если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — поинтересовался господин Трамп в социальной сети Truth Social.
На сегодня, 23 апреля, были запланированы переговоры делегации США с европейскими и украинскими партнерами, но встреча в Лондоне сорвалась. Предполагаемой причиной стали слова Владимира Зеленского о Крыме.
Подробности — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».