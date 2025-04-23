Bloomberg: Украина и ЕС призывают США обсуждать гарантии безопасности

Украина и ее европейские союзники хотят убедиться, что Россия готова принять соглашение о мире, включающее гарантии безопасности Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в связи с этим перед встречей в Лондоне стороны запросили у Вашингтона детали его мирного плана.

По словам собеседников Bloomberg, Европа и Украина призывают получить подтверждение, что Россия готова на прекращение огня, прежде чем обсуждать полноценное мирное соглашение.

Как писала WSJ, Великобритания и Франция готовы поддержать заморозку российско-украинского конфликта по линии фронта в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку Украины. Источник New York Post сообщал, что план администрации Дональда Трампа предполагает развертывание европейских войск на Украине после прекращения огня, а также создание комиссии для контроля за соблюдением соглашений сторон. При этом Россия отвергала вариант с размещением на Украине военнослужащих стран, входящих в НАТО.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян