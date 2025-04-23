Песков: Россия достигнет своих целей мирным или военным путем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры европейских стран требуют войны, в отличие от России и США, которые пытаются договориться о мире на Украине. Он добавил, что Россия достигнет своих целей любым способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем»,— сказал господин Песков в интервью журналу Le Point. При этом он добавил, что инициатива на боле боя принадлежит России, а не Украине. Также, сославшись на военных аналитиков, он сказал, что «динамика на фронте» сложилась в пользу России.

Для полного прекращения огня есть условия, сказал он. «Если бы перемирие наступило сегодня, прекратила бы Франция на следующий день поставлять боеприпасы, орудия, ракеты и системы ПВО Киеву? А Великобритания?» — сказал он.

Президент США Дональд Трамп допускал, что мирное соглашение по Украине может быть достигнуто «уже на этой неделе». Госсекретарь США Марко Рубио сегодня, 23 апреля, заявил, что Белый дом не собирается продолжать эту работу «неделями и месяцами» без видимого прогресса. Он пригрозил тем, что США выйдут из переговорного процесса. Господин Песков же назвал неуместной установку крайнего срока для достижения мира.

Подробнее о развитии переговоров — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».