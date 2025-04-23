Минфин анонсировал запуск криптобиржи совместно с ЦБ

Минфин России и Центробанк запустят криптобиржу для квалифицированных инвесторов. Об этом сообщает министр финансов России Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте»,— сказал господин Силуанов на коллегии Минфина РФ (цитата по «РИА Новости»). Речь идет об криптооперациях, проводимых в рамках экспериментального правового режима.

Глава Минфина подчеркнул, что Россия должна наращивать темпы развития в областях криптовалюты, международных расчетов и использования цифрового рубля. По словам Антона Силуанова, Минфин уже начал внедрять искусственный интеллект в свою работу и намерен расширять область его применения. «Бюджетные заявки, коды бюджетной классификации, соответствие результатов ассигнования помогает заполнять нашему ведомству искусственный интеллект»,— отметил министр.

В марте Банк России направил предложение в правительство разрешить «особо квалифицированным» инвесторам торговать цифровой валютой. Речь идет о гражданах, разместивших ценные бумаги и депозиты на сумму более 100 млн руб. или получивших доход за 2024 год более 50 млн руб. Экспериментальный режим планируется ввести на три года. Заместитель министра финансов Иван Чебесков назвал предложение Центробанка еще одним шагом к легализации сделок с цифровыми валютами в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспериментальный цифровой режим».

Елизавета Шмакова