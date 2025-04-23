Премьер Белоруссии не смог вылететь в Татарстан из-за ограничений в аэропорту Казани

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин не смог вылететь в Татарстан из-за временного закрытия аэропорта Казани. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Беларуси. Визит перенесен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что визит белорусской делегации отложен, уточнив, что новые сроки пока не определены.

В программе пребывания правительственной делегации значились Набережные Челны и Елабужский муниципальный район, где расположена ОЭЗ «Алабуга». Визит должен был пройти в рамках рабочей программы с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и представителей Минпромторга республики.

Утром 23 апреля в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Бегишево возобновил работу в 11:06, в Казани ограничения действовали с 07:30 и продлились около двух с половиной часов.

Анар Зейналов