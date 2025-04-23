Песков: конкретики по визиту Уиткоффа в РФ пока нет, ситуация быстро меняется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока что нет точной даты четвертого визита спецпосланника президента США Дональда Трампа в Москву. Газета Financial Times писала, что встреча может состояться на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы продолжаем наши контакты с американцами. Будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее»,— сказал господин Песков. Он добавил, что у России нет контактов с Европой и Украиной, при этом президент РФ Владимир Путин сохраняет открытость к ним в интересах урегулирования конфликта.

Также пресс-секретарь прокомментировал лондонские переговоры, от участия в которых отказались госсекретарь США Марко Рубио и господин Уиткофф. По мнению Дмитрия Пескова, посланникам пока не удалось достичь договоренности по основным вопросам плана разрешения конфликта.

Господин Уиткофф приезжал в Россию в последний раз 11 апреля. Он обуждал с Владимиром Путиным территориальные вопросы урегулирования конфликта. Перед этим они встречались 13 марта и 11 февраля.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Екатерина Отрашкевич