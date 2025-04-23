Си Цзиньпин заявил о подрыве торговой системы из-за тарифных войн

Торговые войны подрывают мировой экономический порядок и торговую систему, нарушая права и интересы стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IORI SAGISAWA / Pool / Reuters Фото: IORI SAGISAWA / Pool / Reuters

Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине Си Цзиньпин выразил готовность работать совместно для защиты мировой торговой системы. С этой целью Пекин намерен твердо защищать свои права и интересы, а также бороться за международную справедливость и правосудие, передает слова председателя КНР «Синьхуа».

10 апреля США подняли пошлины на китайские товары со 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Затем, по информации Reuters, Китай призвал другие страны совместно бороться с американскими пошлинами. Сегодня, 23 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен снизить пошлины в отношении Китая, но они не будут равны нулю.

По оценкам Международного валютного фонда, глобальная экономика в 2025 году вырастет на 2,8%, торговля — на 1,7%. Январские оценки предполагали расширение на 3,3% и 3,2% соответственно. Обновление прогноза было сделано после введения Дональдом Трампом тарифов в отношении иностранных государств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».

Елизавета Шмакова