Объем ввода складов в Петербурге упал на 64% за год — до 43,5 тысяч «квадратов»

Объем ввода складских помещений класса А в Санкт-Петербурге в первом квартале текущего года сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 43,5 тыс кв. м. Такие данные представила консалтинговая компания Nikoliers на конференции «За горизонтом недвижимости» 17 апреля.

Доля вакантных помещений за тот же период увеличилась на 1,9 процентных пункта, до 2,3%. При этом из всех вводимых объектов 72% построены по BTS формату — сразу под конкретного заказчика.

Средняя ставка аренды за год выросла на 17%, до 10,3 тыс. рублей в год за квадратный метр для объектов класса А. Размер базовой арендной ставки для достижения доходности в 10%, по подсчетам аналитиков компании составил 15 290 руб. за кв. м. в год.

Спрос на склады также показал снижение: в январе-марте 2025 года он составил 52,2 тыс. кв. м., что на 13% меньше, чем в первом квартале прошлого года. По итогам же 2024 года в сравнении с 2023 годом зафиксировано уменьшение доли онлайн-ритейла (с 64% до 52%), а также рост доли промышленности (с 6% до 17%) и ритейла (с 10% до 22%) в общем объеме спроса.

Артемий Чулков