Росприроднадзор оштрафовал владельца затонувшего танкера «Волганефть-239»

Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волганефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Штраф назначен ЗАО «Волгатранснефть», которая владеет судном, представители компании пытаются обжаловать решение в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владельцу судна вменили четыре статьи КоАП (одну из них дважды). В числе нарушений — несоблюдение экологических требований, неоповещение о разливе нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений об этом, нарушение требований к охране водных объектов, представление на согласование плана ликвидации разливов нефтепродуктов, содержащего недостоверные сведения.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попало около 2,4 тыс. т мазута. На береговой линии продолжают находить новые выбросы. На территории Анапы в зону ЧС попали все пляжи, они закрыты для отдыхающих. Это уже привело к отмене 10% запланированных поездок на побережье.

Подробности — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».