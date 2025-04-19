Оперштаб показал карту доступных для купания пляжей близ Анапы

На территории Анапы в зону ЧС попали все пляжи, но в Темрюкском районе несколько пляжей будут доступны для купания. Об этом сообщил в Telegram оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / opershtab23 Фото: t.me / opershtab23

Штаб подготовил карту закрытых для купания территорий и тех, которые останутся доступными. Закрытые пляжи помечены красным, открытые — зеленым цветом. В Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 км берега. Эта территория включает пляжи:

станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе;

все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района;

береговая линия поселка Ильич до станицы Голубицкой.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попало около 2,4 тыс. т мазута. Мониторинговые группы до сих пор находят новые выбросы на береговой линии. Роспотребнадзор сообщал, что нормам безопасности для купания не соответствуют 150 пляжей Анапы и Темрюкского района.

О развитии ситуации — в материале «Ъ-Кубань» «Курорт без пляжа и моря».