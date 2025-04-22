В Югре за четыре дня выявили почти 800 нарушений миграционного законодательства

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) силовики за четыре дня рейдов выявили почти 800 нарушений миграционного законодательства и возбудили 48 уголовных дел по факту фиктивной регистрации мигрантов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе рейдов полицейские посетили почти 4 тыс. различных объектов, выявив 776 административных правонарушений в сфере миграции. В том числе зафиксировали 401 случай несоблюдения правил въезда и пребывания иностранцами на территории России и нарушения порядка выезда мигрантов за пределы страны.

По данным полиции, в одном из кафе в поселке Солнечный в Сургутском районе выявили общежитие для иностранцев. При силовой поддержке бойцов СОБР задержаны 10 мигрантов, нарушивших правила пребывания.

По итогам рейдов аннулировали 41 патент у иностранных граждан, 94 иностранцам запрещен въезд в Россию.

Напомним, 34% преступлений в Югре в 2024 году совершено мигрантами. Был запрещен въезд в страну почти 2 тыс. иностранных граждан, 30 натурализованных граждан лишены гражданства. Глава окружного УМВД Сергей Ветохин отметил, что в 2024 году незаконно на территории региона находились 4 тыс. мигрантов.

Полина Щуцкая